Le prime parole di Carlo da re: «Momento di grande tristezza: conforta l’affetto per la regina»

Nel suo primo comunicato ufficiale da sovrano del Regno Unito, Carlo parla della morte della regina Elisabetta II, sua madre, come di un «momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la scomparsa di un’amata sovrana e di una madre molto amata». Nella nota, il re Carlo aggiunge: «So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla consapevolezza del rispetto e profondo affetto provato per la Regina».

Il passaggio dei titoli

Con Carlo III salito al trono, assieme alla regina consorte Camilla, il titolo di duca e duchessa di Cornovaglia, si aggiunge per il principe William e la moglie Kate a quello di duca e duchessa di Cambridge.

