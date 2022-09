L’ultimo sondaggio YouTrend, FdI doppia la Lega sorpassata anche dal M5s – I dati

A circa due settimane dal voto, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente il primo partito nelle intenzioni elettorali rivelate da Youtrend per Skytg24, nell’ultima rilevazione diffusa prima dello stop di questa sera. Il partito di Giorgia Meloni tocca, infatti, il 25,3% delle preferenze e di fatto doppia i compagni di coalizione della Lega, che si attesta al 12,9%, in leggera ripresa rispetto alle ultime rilevazioni che la davano al 12%. Al, 7,9% invece, si attesta Forza Italia. Arriva al 5,5% il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Nel centrosinistra, il Pd fa segnare il 21%, mentre SI e Europa Verde fanno registrare il 3,4%. +Europa è il partito preferito dal 2,2% degli italiani. Il Movimento 5 Stelle con il 13,8% è il terzo partito preferito dai votanti. Tra i partiti minori, Italexit di Gianluigi Paragone potrebbe racimolare il 2,4% dei voti; Impegno Civico di Luigi Di Maio l’1,2%. Noi Moderati di Maurizio Lupi – la quarta gamba del centrodestra – tocca l’1,1% mentre Unione Popolare di Luigi De Magistris si attesta all’1%. La sfida per i partiti si gioca, quindi, sul 41% di astenuti e indecisi rilevati dall’ultimo sondaggio prima del silenzio elettorale. Attualmente la coalizione di centrodestra otterrebbe il 47,2% dei voti, molto vicina alla maggioranza assoluta, mentre il centrosinistra arriverebbe al 28%. Il campione rappresentativo su cui sono state fatte le rilevazioni era composto da 1000 individui che hanno risposto al sondaggio tra il 7 e il 9 settembre.

