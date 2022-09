Ilary risponde a Totti dopo l’intervista sui tradimenti: «No comment, ma ho visto cose che rovinerebbero 50 famiglie»

La conduttrice per ora ha scelto di non rompere la strategia del silenzio per proteggere i proprio figli. Ma avrebbe già pronto il contrattacco mediatico

Arriva a stretto giro la risposta di Ilary Blasi all’intervista scoop rilasciata da Francesco Totti all’edizione domenicale del Corriere della Sera. La conduttrice, però, non rompe la strategia del silenzio adottata fin dall’annuncio della fine del loro matrimonio e della loro relazione, durata 20 anni. «Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli – è stata la replica non replica di Blasi – Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo». Il suo legale, Alessandro Simeone, spiega che le parole dello storico capitano della As Roma, che oggi ha deciso di rilevare pesanti dettagli sulla separazione, non cambieranno per il momento la strategia comunicativa e legale adottata. Ilary Blasi rimane in silenzio, mentre il mondo del gossip, ma non solo, continua ad alimentare i pettegolezzi sulla fine del suo matrimonio, con annessi retroscena sui tradimenti, i pedinamenti, le accuse reciproche. Le cose, chiaramente, potrebbero cambiare. Se si rendesse indispensabile, la conduttrice avrebbe già pronto il contrattacco mediatico ideale. Si confesserebbe a Verissimo, la trasmissione firmata Mediaset dell’amica Silvia Toffanin, che rivela: «Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie».

