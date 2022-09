Tornano i viaggi in treno gratis per i 18enni in Europa, 35mila biglietti con DiscoverEu: come funziona

35mila pass gratuiti a chi compie 18 anni per viaggiare in Europa in treno. È quanto previsto dal progetto DiscoverEu che si rivolge ai neo-maggiorenni provenienti dai Paesi del programma Erasmus+. Per fare domanda sarà necessario fare un quiz sul Portale europeo dei giovani, il sito online di supporto e informazione per questo tipo di progetti europei. Si potrà fare richiesta dalle ore 12 di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 12 di martedì 25 ottobre 2022, quando sul sito comparirà la scritta «Partecipa». Coloro che verranno selezionati potranno così viaggiare per almeno 1 giorno a un massimo di 30 dal 1 marzo 2023 al 29 febbraio 2024. Ogni anno si svolgono due tornate di candidature. Per il 2022 c’è una novità: i vincitori avranno anche una carta sconto da utilizzare per oltre 40 mila servizi tra trasporti pubblici, cultura, alloggio, alimentazione e sport. «Promuovere gli scambi culturali attraverso viaggi sostenibili non potrebbe essere più rilevante di quanto lo sia oggi», ha commentato la commissaria per l’Innovazione e la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabrie.

I requisiti per partecipare:

Essere nato tra il 1º gennaio 2004 (incluso) e il 31 dicembre 2004 (incluso)

Inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno legale nel modulo di domanda online

Essere cittadino o residente legale a lungo termine di uno dei seguenti paesi:

Uno degli Stati membri dell’Unione europea, compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM); Uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

