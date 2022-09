Biden avverte Putin sull’uso delle armi nucleari: «Non farlo. La risposta sarebbe consequenziale» – Il video

«Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». Così Joe Biden mette in guardia Vladimir Putin sull’eventuale uso di armi nucleari o chimiche nella guerra in Ucraina in corso. Un messaggio che ha lanciato nel corso di un’intervista al programma 60 Minutes. Quale sarebbe al reazione degli Stati Uniti di fronte a questa eventualità non si sa o non è pubblica: il presidente americano non è entrato nei dettagli in merito. Quello che sappiamo è che «sarebbe consequenziale». Un avvertimento che torna in auge dopo le ultime sconfitte accusate dalla Russia in Ucraina. Le truppe di Kiev hanno infatti lanciato una controffensiva i primi di settembre che ha avuto successo soprattutto tra Kharkiv e Izjum. L’opzione nucleare è così tornata in discussione. Diversi esperti temono che il presidente russo decida di usare armi di questo tipo come ultima risorsa in un conflitto che sembra volgere male per Mosca in queste settimane. «Se il Cremlino decidesse di usarle diventerebbe ancora di più paria nel mondo», ha commentato Biden spiegando che un loro utilizzo avrebbe drammatiche conseguenze anche a livello diplomatico per la Russia.

