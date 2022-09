Funerali di Elisabetta II: Joe Biden rende omaggio alla regina prima dei funerali – Il video

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first Lady Jill Biden sono arrivati oggi a Westminster Hall per rendere omaggio alla regina Elisabetta II. Nella vigilia dei funerali di Stato della defunta sovrana, il leader Usa è apparso su un balcone che affaccia sul feretro dove riposa la regina, secondo quanto riporta Reuters. Per alcuni istanti, si è fermato davanti al feretro, con accanto la moglie Jill e l’ambasciatrice Usa a Londra Jane Hartley. Si è poi fatto il segno della croce e si è portato per qualche attimo la mano sul cuore, prima di lasciare la sala che da ieri ospita i vari leader internazionali.

Centinaia di migliaia di persone di ogni ceto sociale si sono recate oggi a Londra per omaggiare la monarca più longeva della Gran Bretagna, affrontando file chilometriche per rivolgerle l’ultimo saluto. Biden fa parte dell’elenco di politici e nobili da tutto il mondo che domani parteciperà alla cerimonia di Stato in onore della regina. «La sua eredità incomberà sulle pagine della storia britannica e nella storia del nostro mondo», aveva commentato alla notizia della scomparsa di Elisabetta II.

