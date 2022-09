Putin annuncia la mobilitazione militare e i voli per lasciare la Russia finiscono in poche ore

Prenotati in pochi minuti quasi tutti i posti disponibili da Mosca a Istanbul, Tbilisi ed Erevan. Nel frattempo, volano le ricerche Google su come lasciare la Russia

In seguito al discorso alla nazione con il quale il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione militare in Russia, non ci sono più biglietti – o quasi – per i voli diretti da Mosca a Istanbul, a Erevan – la capitale armena – o a Tbilisi, la capitale della Georgia. Si tratta delle uniche destinazioni raggiungibili senza scali. A farlo sapere è la testata russa indipendente Meduza su Telegram. I russi temono di essere progressivamente chiamati a combattere e che vengano chiusi i confini. Infatti, se ben il 70% della popolazione russa si dice favorevole all'”operazione militare speciale” in Ucraina, solo il 3% sarebbe disposto ad andare a combattere. La testata bielorussa d’opposizione Nexta ha invece individuato un solo volo disponibile, da Mosca a Eravan al prezzo di oltre 43.400 rubli (718 euro).

Tutti vogliono sapere come lasciare la Russia

Già ieri, quando è stato reso noto che lo zar avrebbe parlato alla nazione, le ricerche su Google delle parole chiave come lasciare la Russia («Как уехать из россии») hanno avevano subito un’impennata. Ripresa oggi dopo l’annuncio del presidente russo della mobilitazione, con la quale – ha specificato il ministro della difesa del Cremlino Sergey Shoigu – dovrebbero scendere in campo 300 mila nuovi uomini. Osservando i trend si nota come le regioni dove la ricerca è stata effettuata maggiormente sono quella di San Pietroburgo e quella di Mosca. Un picco di ricerche simili si era verificato a febbraio, mese nel quale è iniziata l’invasione dell’Ucraina. Ieri il governo russo aveva promulgato modifiche alla legge che hanno introdotto i concetti di mobilitazione e legge marziale nel codice penale. Proprio questa notizia aveva fatto sollevare le prime voci che anticipavano un discorso alla nazione del presidente. Nel frattempo, riferisce l’Ansa, si stanno diffondendo su Telegram, il social network più utilizzato in Russia, elenchi che raccolgono i nomi delle organizzazioni che offrono consulenza per la totale dei diritti del personale militare.

GOOGLE / Trends | Ricerche della stringa «come lasciare la Russi»a («Как уехать из россии») nell’ultima settimana

