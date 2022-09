Izjum, l’orrore come a Bucha. Esumati dalle fosse comuni 436 corpi: «30 mostrano segni di torture»

A Izjum, in Ucraina orientale, sono stati esumati dalle fosse comuni 436 corpi. Di questi, afferma il governatore regionale di Kharkiv Oleg Synegubov, trenta mostrano «segni di torture». La città, a lungo occupata dai russi, è stata liberata dalle truppe ucraine a inizio settembre. Fin dai primi giorni, le autorità locali avevano denunciato sospetti crimini di guerra e la scorsa settimana erano emerse foto di cadaveri con le mani legate dietro la schiena o corde intorno al collo. Scene e testimonianze che ricordano il massacro di Bucha. In quel caso, come riporta l’Associated Press, erano 458 i cadaveri rinvenuti dalle autorità, alcuni dei quali mostravano chiari segni di tortura. Le informazioni che stanno arrivando in queste settimane lasciano presagire che anche a Izjum potrebbe esserci stato un massacro di simile entità.

