Uragano Ian, in Florida almeno 13 morti accertati. Biden: «Potrebbe essere il più letale della storia» – Il video

L’uragano Ian ha provocato almeno 13 vittime in Florida. Poche ore prima il commissario di contea di Charlotte, Chris Constance, citato dall’emittente televisiva statunitense Cnn, aveva parlato di 6 vittime. «Sfortunatamente abbiamo sei morti confermati al momento», aveva detto, definendo l’uragano «la catastrofe più grande che abbia mai visto nella mia vita». Nel pomeriggio era stato il presidente Joe Biden ad avvertire sulla pericolosità di Ian: «Questo uragano potrebbe essere il più letale della storia», ha detto parlando dalla sede della Fema, la Protezione civile Usa, e lanciando un appello a tutti i residenti della Florida affinché seguano con rigore tutte le indicazioni delle autorità. Biden ha anche assicurato la piena collaborazione del governo nell’affrontare un’emergenza climatica che, dopo aver lasciato Cuba senza corrente, ora terrorizza gli Usa. Il governatore della Florida Ron DeSantis aveva poche ore fa annunciato la presenza di due possibili vittime dell’uragano Ian. «Non sappiamo se siano collegate alla tempesta, ma la nostra ipotesi è che sia probabile», aveva spiegato, «esiste il potenziale per grandi inondazioni a centinaia di miglia dal punto in cui l’uragano Ian ha toccato terra». Nel frattempo il numero di persone rimaste senza elettricità sono salite a 2,5 milioni. Durante la notte del 28 settembre l’uragano arrivato nella regione a sud-est degli Stati Uniti si è indebolito fino a diventare una tempesta di categoria 1. Ma il National Hurricane Center avverte che il pericolo non è affatto scampato: «Ian sta ancora investendo alcune aree della penisola della Florida con forti venti, mareggiate e inondazioni pericolose e catastrofiche». A questo proposito DeSantis ha riferito di una città in particolare devastata dalla furia climatica: «Fort Myers, in Florida, è stata devastata dall’uragano Ian», ha spiegato in diretta tv, riferendo di continui aggiornamenti con il presidente Usa per discutere sui passi che l’amministrazione sta intraprendendo per sostenere la Florida.

