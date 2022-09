Il bluff di Putin: il videocommento di Dario Fabbri sul discorso di annessione dei quattro territori ucraini

Il direttore della rivista Domino Dario Fabbri commenta con Open il discorso di Vladimir Putin dopo la firma del trattato di annessione di quattro territori ucraini. Fabbri chiarisce che la lunga dichiarazione del leader russo, in cui dice a Kiev di essere pronto a trattare, preclude non ad una tregua ma al prolungamento del conflitto in Ucraina. La Russia non ha la forza per imporre un negoziato ma prova a tenere le posizioni sul terreno inviando 300 mila riservisti al fronte.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: