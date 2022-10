Joe Biden predice l’Armageddon nucleare: «Putin sulla bomba atomica non sta scherzando»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che il mondo rischia l’«Armageddon» nucleare per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda. E che sta cercando di trovare una «via di fuga» per il presidente russo Vladimir Putin. «Non abbiamo affrontato la prospettiva dell’Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili di Cuba» nel 1962, ha detto Biden durante un evento di raccolta fondi del partito democratico a New York. Putin «non scherza» quando minaccia di usare le armi nucleari, e «stiamo cercando di capire qual è la via di fuga di Putin. Dove trova una via d’uscita?». Biden ha anche spiegato che lo Zar «non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà».

Cos’è l’Armageddon

Armageddon è un termine ebraico con la quale si indica nel Nuovo Testamento il luogo in cui tre spiriti immondi raduneranno alla fine dei tempi tutti i re della terra. Armageddon in questa tradizione è la battaglia finale tra i re della terra incitati da Satana contro Dio. Nella Bibbia con il termine Armageddon si identifica anche una località che si chiama oggi Tel Megiddo ed è a 15 chilometri da Nazareth. Nella sua accezione più ampia indica l’Apocalisse stessa. E significa “catastrofe”. Il presidente Biden ha anche puntato il dito sull’Ungheria: «Guardate cosa sta accadendo in Ungheria, che è un membro della Nato», ha detto parlando a casa del governatore Phil Murphy. «Il punto è che possiamo fare qualcosa in proposito», ha sottolineato Biden ribadendo che la democrazia negli Stati Uniti è minacciata dai repubblicani ultraconservatori pro-Trump.

