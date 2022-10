Esplosione del ponte di Kerch, il pressing di Medvedev: «I russi si aspettano la distruzione dei terroristi del regime di Kiev»

«Questo è un atto terroristico e un sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev. Non ci sono dubbi e non c’erano. Tutti i rapporti e le conclusioni sono chiari. La risposta della Russia a questo crimine può essere solo la distruzione diretta dei terroristi. Questo è ciò che i cittadini russi stanno aspettando». Sono le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, riportate dall’agenzia Ria Novosti, a seguito dell’esplosione sul ponte sullo stretto di Kerch e che ha colpito l’unico collegamento stradale e ferroviario diretto tra Crimea e Russia, nonché una delle principali infrastrutture strategiche utilizzate da Mosca nella guerra contro Kiev, dato che il ponte è utilizzato anche per l’invio di armi, blindati e per l’invio delle truppe russe nelle aree di Zaporizhzhia e di Cherson. Anche il presidente russo Vladimir Putin nelle scorse ore, parlando dell’esplosione, ha dichiarato: «È stato un attacco terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione Russa». E già tre mesi fa, Medvedev aveva dichiarato che un attacco in Crimea avrebbe innescato l’arrivo immediato del «giorno del giudizio, molto veloce e pesante, da cui sarà molto difficile nascondersi».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: