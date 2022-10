Nuovi raid su Zaporizhzhia e Lavrov torna a parlare di nucleare: «Lo useremo solo se la Russia rischia l’annientamento»

Dopo l’ennesima escalation militare degli ultimi giorni, la Russia torna a parlare di nucleare. Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha fatto sapere che il Cremlino, in accordo con la sua dottrina nucleare, pianifica misure di ritorsione «esclusivamente per prevenire l’annientamento della Russia». Lavrov ha poi fatto sapere che la Russia è pronta a considerare un’eventuale proposta di incontro tra Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden al prossimo G20, che si terrà a novembre in Indonesia. Intanto, l’escalation militare continua, con il viceministro degli Esteri Sergej Ryabkov che annuncia nuove «contromisure» a causa del crescente coinvolgimento degli Stati Uniti e dell’Europa nel conflitto in Ucraina. Ryabkov ha denunciato «l’assistenza su larga scala in corso a Kiev, l’addestramento del personale delle formazioni armate dell’Ucraina sul territorio dei Paesi dell’alleanza, la fornitura di intelligence e immagini satellitari in tempo reale». L’Unione Europea, però, non arretra e annuncia l’addestramento di circa 15 mila militari ucraini. La missione ha già ricevuto il via libera politico, ora restano da definire alcuni dettagli operativi. «Il quartier generale della missione sarà a Bruxelles – fa sapere una fonte qualificata all’Ansa – ma ci saranno due cambi di addestramento, di cui uno in Polonia». Circa 12 mila soldati ucraini riceveranno un addestramento «generale», mentre ad altri 3 mila sarà riservato un corso specializzato.

Nuovi raid a Zaporizhzhia

Nella notte, le forze armate russe hanno attaccato di nuovo la città di Zaporizhzhia, che già ieri rientrava tra le 14 regioni ucraine colpite dai missili aerei. Secondo la viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzheppar, sono almeno 15 le esplosioni che si sono verificate nella notte e che hanno coinvolto «un istituto scolastico, un istituto medico ed edifici residenziali». Al momento sono sei i cadaveri estratti dalle macerie, che si sommano alle 16 vittime causate dai bombardamenti di ieri. In giornata, il ministero della Difesa russo ha confermato che sono stati effettuati nuovi attacchi contro obiettivi militari e infrastrutture ucraine.

