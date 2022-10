Ecobonus, nuovo clickday per gli sconti sugli scooter elettrici: come funziona

Si riapre una nuova finestra per ottenere gli ecobonus per l’acquisto degli scooter elettrici. Da mercoledì 19 ottobre alle 10 la piattaforma del Ministero della sviluppo economico permetterà ai concessionari di accedere agli sconti per la vendita di ciclomotori e motocicli elettrici, così come previsto dal Decreto Semplificazioni, su cui sono stati stanziati altri 20 milioni di euro. Il contributo è riservato a chi compra un veicolo elettrico nuovo di fabbrica che rientra nelle categorie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Lo scontro sarà calcolato in percentuale al prezzo d’acquisto: 30% nei casi senza rottamazione, 40% se con l’acquisto si porta in rottamazione un veicolo omologato euro 0, 1, 2, o 3. Lo sconto non potrà comunque superare i 3mila euro. Lo scorso maggio, più della metà dei fondi previsti per i veicoli di categoria L – ovvero motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote – erano terminati a poche ore dall’apertura della piattaforma online per le prenotazioni del bonus auto e moto.

