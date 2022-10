L’affondo del braccio destro di Zelensky agli audio del Cav: «Meloni? Leader vera. Berlusconi? Sotto effetto della vodka di Putin»

Un segnale di apertura nei confronti della premier in pectore Giorgia Meloni, ma anche una frecciata velenosa contro Silvio Berlusconi arriva dal consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak. Dopo la diffusione degli audio del leader di Forza Italia sui suoi rapporti con Vladimir Putin, di cui si vantava di essere tornato tra «i suoi cinque migliori amici», il braccio destro di Volodymyr Zelensky sembra aver apprezzato la nota durissima con cui la leader di FdI ieri, 19 ottobre, aveva minacciato di lasciare fuori dal governo chi non avesse aderito alle posizioni atlantiste ed europeiste del governo italiano. «Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri – scrive su Twitter Podolyak – Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di “cinque amici di Putin” in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada».

