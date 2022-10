Macron non vedrà Meloni a Roma ma «al Consiglio europeo, come da prassi»

Il presidente francese Emmanuel Macron si appella alla «prassi» per declinare in maniera implicita la possibilità di un incontro con Giorgia Meloni domenica o lunedì. Il leader di Parigi dovrebbe, in quelle date, recarsi in Italia per un incontro nella comunità di Sant’Egidio. Indiscrezioni di stampa parlavano, stamattina, di alcuni lavori nel partito della premier in pectore per ottenere un incontro con lui e dimostrare così un clima collaborativo. Un presunto tentativo che non sembrerebbe essere andato a segno. «Sono pronto a lavorare» con la futura premier Giorgia Meloni e «la incontrerò intorno al tavolo del Consiglio europeo», ha glissato Macron in conferenza stampa a Bruxelles alla fine del Consiglio Ue.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: