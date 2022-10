Torino, i No vax e No Green pass passano ai cortei pacifisti. Gli slogan contro «la Nato in Italia» – Il video

Dopo aver manifestato negli ultimi due anni contro i vaccini anti Covid e il Green pass, i No vax di Torino si ritrovano in piazza contro la guerra in Ucraina, contemporaneamente a un altro corteo organizzato da partiti del centrosinistra e associazioni. Quello dei No vax ha sfilato con slogan aggiornati, con l’aggiunta agli attacchi contro il certificato verde e ai vaccini anche quelli contro la Nato. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo «La variante torinese», che stando al suo coordinatore Marco Liccione protesta «senza partiti e senza ideologie» contro «le speculazioni della guerra, dell’energia e della salute» e «contro la Nato in Italia». In contemporanea si è svolta anche la manifestazione pacifista organizzata dai partiti di centrosinistra e associazioni in cui, riporta l’agenzia Ansa, non sarebbero mancati cori contro le sanzioni e slogan come «No Putin No Nato».

