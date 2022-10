Telefonata Mosca-Parigi, il ministro della difesa russo Shoigu: «Kiev userà una “bomba sporca”: rischio escalation»

Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu e il suo omologo francese Sebastien Lecornu hanno avuto oggi un colloquio telefonico nel quale Shoigu ha parlato del timore di Mosca che l’Ucraina possa lanciare «possibili provocazioni militari» usando una «bomba sporca». Secondo il ministro del Cremlino, la guerra in Ucraina si sta muovendo con una «tendenza costante verso un’ulteriore escalation incontrollata». I dettagli della telefonata sono stati diffusi da una nota del ministero della difesa russo. Non è la prima volta che Mosca usa la definizione «bomba sporca» senza che questa sia stata menzionata da fonti ucraine. In effetti, non è chiaro a quale tipo di arma il termine si riferisca. Già a Marzo, ad appena due settimane dall’inizio della guerra, la «bomba sporca» era stata menzionata dai media russi senza che si specificassero ulteriori dettagli se non che sarebbe «basata sul plutonio». Lo scorso 11 agosto, un articolo dell’agenzia stampa russa Tass sosteneva che le truppe ucraine starebbero prendendo di mira i depositi di rifiuti nucleari della centrale di Zaporizhzhia in modo da farli esplodere e rilasciando aria contaminata e rendendo l’area inospitale.

