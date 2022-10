La Lega deposita un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro

La Lega, attraverso il suo deputato Alberto Bagnai, ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto all’uso del contante a 10mila euro. Attualmente, il limite all’uso delle banconote per tutti gli acquisti è di 2mila euro, anche grazie ai voti del centrodestra che avevano respinto l’abbassamento a mille euro. Sarà però quella la cifra oltre la quale bisognerà pagare con metodi elettronici, e più tracciabili, dal 1° gennaio 2023 se le cose nel frattempo non dovessero cambiare. E la proposta della Lega va proprio in questo senso. Le intenzioni del partito erano già note prima delle elezioni, Matteo Salvini aveva promesso che il tetto sarebbe stato alzato a 10mila euro, mentre nell’accordo tra i tre leader di centrodestra si prevedeva genericamente di innalzare «il limite all’uso del denaro contante, allineandolo alla media dell’Unione Europea.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: