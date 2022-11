G20, Putin dà forfait al vertice di Bali. Cresce l’attesa per l’incontro Biden-Xi Jinping

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà, né in presenza né online, al vertice del G20 in programma la prossima settimana a Bali, in Indonesia. Ad annunciarlo è Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, spiegando che l’assenza del presidente russo è dovuta a «impegni interni» al Paese. Sfuma definitivamente, dunque, la possibilità di un faccia a faccia tra Putin e il presidente americano Joe Biden sull’evoluzione della guerra in Ucraina. Lunedì 14 novembre invece, prima dell’apertura del vertice in programma martedì 15, l’inquilino della Casa Bianca incontrerà il leader cinese Xi Jinping.

Prime volte

Complice la pandemia, quello tra Xi e Biden, che pure si conoscono da molti anni, sarà il primo incontro di persona da quando l’ex vice di Obama è stato eletto presidente degli Stati Uniti. «Sarà un incontro produttivo», ha assicurato Washington. Le speranze della vigilia si mescolano però alle tensioni. In vista del bilaterale tra i due capi di Stato, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan aveva dichiarato ieri di voler informare il governo di Taiwan sull’esito dell’incontro. Un orientamento respinto «con forza» dalla Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha invitato Washington a «non interferire negli affari interni della Cina», esortando ancora una volta il governo americano a fermare gli scambi ufficiali con Taipei e la vendita di armi.

Agenda-Meloni

Tra i numerosi altri incontri che si terranno a margine del G20, a Bali Biden vedrà per la prima volta anche Giorgia Meloni. I due leader si erano sentiti telefonicamente a fine ottobre, a pochi giorni dall’insediamento di Meloni a Palazzo Chigi, ma non si sono mai incontrati di persona. Al summit di Bali, poi, la premier italiana ritroverà anche il presidente francese Emmanuel Macron, con cui il governo italiano è entrato in rotta di collisione sul caso Ocean Viking e sulla ridistribuzione dei migranti. Al momento non è in programma un bilaterale tra i due.

Foto di copertina: EPA / MIKHAIL METZEL | Il presidente russo Vladimir Putin nella sua residenza appena fuori Mosca (24 giugno 2022)

