Una bufera di neve si sta abbattendo in queste ore sulla parte occidentale dello Stato di New York. I meteorologi citati dalla Cnn parlano di «tempesta storica». In alcune zone, si sono già depositati oltre due metri di neve nelle strade, sui tetti delle case e sulle auto parcheggiate. Due persone sono morte per arresto cardiaco in seguito allo sforzo per spalare la neve cumulata. Le aree più colpite sono quelle della città di Buffalo, nei pressi del lago Erie e del lago Ontario, lungo il confine con il Canada. Il grande freddo è arrivato solo nelle ultime ore, dopo un autunno che finora è stato insolitamente caldo, e sta già mostrando i suoi effetti. A pochi giorni dalle vacanze per il giorno del ringraziamento, infatti, i trasporti nello Stato federato sono bloccati, con gli aerei fermi negli aeroporti e la circolazione sulle strade resa difficoltosa dal manto nevoso, dalla visibilità ridotta e dai venti che soffiano fino a 50 km/h, riporta la Cnn. Ieri, all’aeroporto all’aeroporto di Buffalo è stato registrato il record di copertura nevosa in un solo giorno, 44cm, di gran lunga superiore al precedente del 2014, quando se ne erano depositati 20. La governatrice dello Stato Kathy Hochul ha assicurato che tutte le forze disponibili sono già al lavoro per ripristinare la situazione: «Abbiamo impiegato persone, attrezzatura e risorse da tutto lo Stato di New York. E grazie a questo impegno tempestivo siamo riusciti ad evitare numerose tragedie».

GETTY IMAGES / Gli effetti delle nevicate record nello Stato di New York

GETTY IMAGES / Gli effetti delle nevicate record nello Stato di New York

GETTY IMAGES / Gli effetti delle nevicate record nello Stato di New York

Foto nell’articolo: GETTY IMAGES / Gli effetti delle nevicate record nello Stato di New York

Video di copertina: Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: