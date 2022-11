Casamicciola, le ricerche della Protezione civile continuano per trovare i dispersi – Il video

Una frana ha travolto le strade di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, portando con sé fango, acqua e detriti che hanno riempito le strade del comune. I soccorritori nel pomeriggio hanno recuperato il corpo di una donna, mentre sono ancora diversi i dispersi. «Abbiamo avuto grandi difficoltà stamattina per mandare a Ischia le forze necessarie per affrontare la frana. Ora la situazione sta migliorando e ci sono oltre 200 uomini sull’isola con il coordinamento della Protezione civile», ha assicurato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. In supporto degli uomini della Protezione civile, sono arrivati anche i mezzi e il personale delle forze armate. Nelle immagini qui in alto, il lungomare di Casamicciola vicino alla chiesa di santa Maria della Pietà. Sull’isola è tornato a piovere e si è alzato il vento, ma le ricerche continuano. «Lavoreremo con i fari, le ore notturne non aiutano l’azione operativa che è già difficile per le condizioni meteoclimatiche», ha spiegato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

