Casamicciola, Piantedosi smentisce Salvini che aveva annunciato otto vittime: «Non ci sono morti accertati»

«Non ci sono morti accertati»: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi smentisce i decessi nella frana di Casamicciola a Ischia che erano stati annunciati dal responsabile delle Infrastrutture Matteo Salvini. «La situazione è molto grave e molto complicata. Al momento ci sono 12 dispersi, persone che sono sotto il fango, in una situazione di estrema gravità», ha aggiunto il ministro ai microfoni del Tg2. Il responsabili degli interni ha fatto sapere che le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative: «Ma stiamo inviando mezzi sia via mare che per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con i ministri. Una situazione in evoluzione molto grave e da seguire»

Continua a leggere su Open

Leggi anche: