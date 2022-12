La mossa del disgelo di re Carlo: all’incoronazione invitati anche Harry e Megan

Re Carlo avrebbe invitato Harry e Meghan alla sua incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio a Westminster Abbey. A rivelarlo è il Daily Telegraph, secondo cui però l’invito non sarebbe stato ancora ricevuto dalla coppia ma una fonte del giornale britannico ha confermato che «tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti». L’invito da parte della Royal Family arriva nel mezzo delle polemiche suscitate dall’uscita su Netflix della docuserie in cui Harry e Meghan raccontano la loro storia e lo strappo dalla famiglia reale. Al momento, come riporta il Telegraph, né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno risposto alle affermazioni fatte nella serie, incluso il Principe del Galles accusato da suo fratello di avergli urlato contro dopo la decisione di lasciare Londra e i relativi doveri reali. «Vedere mio fratello che mi urlava contro, mio padre che mi diceva cose che semplicemente non erano vere», racconta Harry nel documentario. «La cosa più triste di tutto questo è il divario che si è creato tra me e William, perché lui ora è dalla parte dell’istituzione. E lo capisco perché quella è la sua eredità, è già radicata in lui la responsabilità per la sopravvivenza e la prosecuzione dell’istituzione». Stando a una fonte citata dal quotidiano britannico, la lista di invitati per l’evento storico verrà messa a punto nei prossimi mesi. I media britannici ricordano inoltre che il giorno dell’incoronazione di Carlo coincide con il quarto compleanno del primogenito dei Sussex, Archie, come a supporre che Harry e Meghan potrebbero scegliere fra i due festeggiamenti.

