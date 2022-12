Manovra, l’ira di Renzi: «Il governo toglie i soldi ai 18enni per darli ai presidenti incapaci della Serie A» – Il video

«È uno scandalo che il governo Meloni abbia scelto di azzerare i 230 milioni di euro destinati alla 18App per darli alle società di Serie A». È un fiume in piena Matteo Renzi, in un video pubblicato su Twitter nel quale critica la decisione dell’esecutivo di smontare il bonus messo a disposizione dallo Stato per i ragazzi appena diventati maggiorenni per la fruizione di prodotti culturali come cinema, teatro, libri, abbonamenti a quotidiani e riviste. «Quello che sta accadendo è tecnicamente uno dei più grandi scandali a cui ho assistito da quando sono in Parlamento», ha ribadito. «Non ci sarà un centesimo per questa App – continua il leader di Iv -. Cancellano i soldi per i giovani e la cultura e dove li mettono? Nelle società di Serie A, per i presidenti indebitati e spesso incapaci di queste società. Per chiarezza, 230 milioni di euro che erano dei giovani vengono azzerati e nello stesso bilancio mettono 890 milioni di euro per i presidenti della Serie A». E poi: «Nel resto del mondo il calcio funziona con i diritti televisivi, con gli investimenti stranieri e nazionali. Qui in Italia invece non è il calcio a regalare emozioni, ma è Giorgia Meloni che regala emendamenti ai presidenti incapaci». Per Renzi la decisione del governo è «uno schiaffo ai giovani, alla cultura e una marchetta indecente alla Serie A», ha concluso.

