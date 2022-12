Corruzione dal Qatar, la confessione di Eva Kaili: «Sapevo delle valigie piene di soldi»

Anche Eva Kaili ha confessato davanti al giudice del Qatargate. Lo scrive oggi Repubblica, che racconta come l’ormai ex vicepresidente del Parlamento Europeo abbia ammesso l’esistenza delle valigie piene di soldi. E la loro provenienza, puntando il dito contro il compagno Francesco Giorgi. E contro Antonio Panzeri. Davanti a Michael Claise ha detto: «Conoscevo le attività di Mr. Panzeri. E sapevo che a casa mia c’erano valigie piene di soldi». È stata lei a chiamare il padre per chiedergli di nascondere i soldi. E «ha tentato di avvertire Panzeri e due eurodeputati coinvolti nell’inchiesta». Per questo nei suoi confronti la procura di Bruxelles ha deciso l’arresto. La flagranza di reato e il tentativo di inquinare le prove sono stati due atti decisivi.

Le contestazioni

Alla Kaili, racconta il quotidiano, viene inoltre contestato «di essere intervenuta a difesa degli interessi del Qatar, avendo incontrato il ministro del Lavoro» del governo di Doha. Proprio su indicazione di Panzeri. Che le «avrebbe impartito ordini», secondo l’accusa, «per il tramite del marito». «Eva non deve parlare con l’olandese!», diceva per esempio Panzeri a Giorgi, «dille di smettere». Per questo i giudici hanno deciso l’arresto. Visti i comportamenti, scrivono, «che hanno causato un grave pregiudizio alla sicurezza»: il sistema di corruzione messo in piedi da Panzeri e Giorgi «rappresenterebbe un certo danno per l’equilibrio della democrazia».

Il suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos ha fatto notare all’accusa che Kaili e Giorgi hanno un bambino di meno di due anni. In questa settimana è rimasto a casa con la nonna. «Il denaro che è stato trovato a casa non le apparteneva, era di suo marito» ha sostenuto il legale. Facendo notare anche che la Kaili ha parlato di come con il marito stessero acquistando un appartamento e che lui partecipava «non ufficialmente» al rimborso del prestito, a conferma del fatto di essere a conoscenza di entrate «straordinarie».

