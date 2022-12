«Welcome back, Mr. President». Biden accoglie Zelensky alla Casa Bianca – Il video

«Presidente, bentornato». Sono le parole di Joe Biden al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima di accompagnarlo all’intero della Casa Bianca per i colloqui bilaterali nello Studio Ovale. Ad accogliere Zelensky, il suo omologo americano e la first lady, Jill Biden, nel South Lawn della residenza presidenziale, davanti al quale è stato allestito un tappeto rosso delle grande occasioni. Arrivato nella sua consueta uniforme militare, Zelensky – riferisce Bloomberg – ha affermato di «controllare la situazione grazie al sostegno degli Stati Uniti». Davanti alla Casa Bianca i due capi di Stato si sono stretti la mano e abbracciati, per poi posare per la foto ufficiale. Prima di arrivare alla residenza ufficiale a Washington, il presidente ucraino ha effettuato una sosta alla Blair House, la dimora spesso utilizzata dai leader stranieri in visita alla Casa Bianca. «Un onore essere al tuo fianco», ha detto Biden a Zelensky. E poi ancora: «Siamo con voi, al vostro fianco. Gli ucraini con il loro coraggio sono un’ispirazione per il mondo».

