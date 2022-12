L’infettivologo Bassetti: «Il virus del Covid è in picchiata, è l’influenza a predominare»

È un invito alla tranquillità quello che Matteo Bassetti, coordinatore delle Malattie infettive di Alisa, l’azienda sanitaria ligure, lancia ai microfoni di Canale 5, nel giorno di Santo Stefano. «C’è un virus del Covid che è in picchiata mentre da noi è il virus dell’influenza che è in decollo. È probabile che nelle prossime settimane avremo ancora dei casi perché stiamo per raggiungere il picco, forse l’abbiamo appena raggiunto, però dobbiamo vivere con un pochino più di tranquillità». Bassetti ricorda come la situazione sia cambiata radicalmente nell’ultimo periodo: «L’anno scorso predominava il Covid, anzi era padrone indisturbato di tutte le infezioni respiratorie. Quest’anno il Covid è una minoranza rispetto a tutti gli altri virus». Secondo l’infettivologo, poi, con Omicron, la sua sottovariante Cerberus e tutti gli altri virus respiratori in circolazione, è probabile che un tampone su due, in questa fase, si riveli un falso negativo. In generale Bassetti sconsiglia di assumere farmaci preventivi se si entra in contatto con persone che manifestano sintomi influenzali.

