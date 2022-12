Natale a Zocca, Vasco Rossi canta “Albachiara” alla scuola di musica intitolata a Massimo Riva – Il video

Vasco Rossi ha partecipato ai festeggiamenti di Natale della scuola di musica Massimo Riva di Zocca, per l’occasione della «prima “laureata chitarrista”». A diffondere il video è stata la pagina Facebook Noi siamo i soliti quelli così, in cui si vede Vasco cantare Alba chiara assieme ai presenti. La scuola in questione è stata fondata proprio dal rocker, che è originario di Zocca, in provincia di Modena, e dalla famiglia Riva in memoria del chitarrista scomparso a fine anni ’90. Sul palco, alla chitarra, c’è la prima laureata della scuola.

