Manovra, via libera definitivo del Parlamento: il Senato approva la legge con 107 sì

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge di bilancio per il 2023, la prima varata dal governo Meloni, già passata alla vigilia di Natale al vaglio della Camera. I sì al testo della manovra, su cui l’esecutivo ha posto la questione di fiducia, sono stati 107. 69 i voti contrari e un astenuto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: