Da Neymar a Messi, da Giorgia Meloni a Macron: le reazioni senza confini alla morte di Pelé

Immediate le reazioni alla morte di Pelé, avvenuta oggi 29 dicembre. Dal mondo del calcio a quello della politica. La prima a parlare è stata la figlia che con un post su Instagram ha salutato il leggendario calciatore scrivendo: «Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente». Tra i primi a dare il suo addio sui social c’è stato l’allenatore rossonero Franco Baresi: «Addio a Pelé. Rimarrà sempre nella memoria, più forte del tempo. Icona e leggenda nel mondo RIP». Ma le condoglianze iniziano ad arrivare da tutti le squadre italiane, e non solo. A ricordarlo anche l’Assocalciatori che si associa al lutto e dichiara: «Indimenticabile, meraviglioso, eterno. Addio grande Pelé». Il presidente della Figc Gabriele Gravina ci ha tenuto a dire: Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perché Pelé era il calcio. Anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco più amato e praticato in tutto il mondo. In lui milioni di persone si sono riconosciute in una bellissima storia di riscatto e di grande passione. La sua classe illuminerà per sempre i nostri occhi».

Le reazioni del calcio: «Ha dato voce ai poveri, ai neri e al Brasile»

A ricordare lo storico calciatore brasiliano c’è il connazionale Neymar: «Prima di Pelé, il 10 era solo un numero. Ho letto quella frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma quella frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport. Pelè ha cambiato tutto. Ha trasformato il calcio in arte, in intrattenimento». E ha aggiunto: «Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno alzato il loro status grazie al Re! Se n’è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelè è eterno». Condoglianze anche da Cristiano Ronaldo: «Un semplice ‘arrivederci’ all’eterno Re Pelé non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente abbraccia l’intero mondo del calcio. Un’ispirazione per così tanti milioni, un riferimento di ieri, oggi, per sempre. L’affetto che ha sempre dimostrato per me è stato reciproco in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio». Brevissimo Leo Messi che condivide su Instagram una foto con Pelè e scrive: «Riposa in pace».

I saluti della politica: Da Macron a Giorgia Meloni

«Il gioco, Il Re. L’eternità», scrive il presidente francese Emmanuel Macron sul suo profilo Twitter, aggiungendo anche la versione in portoghese «O Jogo. O Rei. A Eternidade». Immediato il ricordo anche di Giorgia Meloni che dichiara: «Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè». Anche l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte è intervenuto: «Il mondo del calcio piange uno dei suoi più grandi e geniali interpreti. Descanse em paz, Rei Peléì», ha scritto su Twitter.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: