Ue verso l’obbligo di tamponi già alle partenze dalla Cina, oggi il vertice: l’ipotesi di restrizioni per i non vaccinati

È attesa una stretta sulle regole anti Covid, dai tamponi alla partenza alle mascherine in volo, per i viaggiatori dalla Cina all’Europa dal vertice Ue in programma oggi 4 gennaio alle 18.30 del meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr). La riunione era stata convocata dalla presidenza svedese dell’Ue, dopo i crescenti allarmi arrivati dal Paese asiatico sulla crescita di contagi e vittime per la pandemia con la fine della politica “zero Covid” decisa da Pechino. Già ieri alla vigilia del vertice, l’orientamento emerso dai ministri nazionali della Salute e la Commissione europea è stata quella di imporre ai viaggiatori in partenza dalla Cina di mostrare un test negativo prima dell’imbarco. Una misura che potrebbe essere affiancata a un maggior monitoraggio delle acque reflue negli aeroporti, oltre che una maggiore sorveglianza sulla diffusione del virus con eventuali altri test all’arrivo e il sequenziamento dei tamponi per rintracciare possibili nuove varianti, come anticipato su Twitter dalla commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides.

Le misure discusse nel pre-vertice avrebbero già ottenuto l’appoggio della maggioranza dei Paesi membri, a cominciare dall’Italia che era stato tra i primi, dopo il Belgio e assieme alla Spagna, a chiedere una risposta europea dopo aver introdotto i primi controlli per gli arrivi dalla Cina negli aeroporti di Milano Malpensa e Fiumicino, poi estesi a livello nazionale. «La stragrande maggioranza dei Paesi è favorevole ai test prima della partenza», ha confermato un portavoce della Commissione a Politico.eu, chiarendo però che i controlli per gli arrivi dalla Cina potrebbero riguardare solo alcuni voli e aeroporti selezionati. Ulteriori restrizioni potrebbero essere introdotte per i viaggiatori non vaccinati. Il piano prevede l’analisi delle acque reflue a cominciare dai bagni degli scali, passando per il possibile obbligo di mascherina sia a bordo dei voli che all’arrivo negli aeroporti.

