Scontri sull’A1, la procura di Arezzo: «Messa a repentaglio sicurezza dei viaggiatori. Indagini per identificare quanto prima i responsabili»

All’indomani degli scontri fra gli ultras romanisti e napoletani sull’A1, il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle indagini aperte e ora in corso: «Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivare quanto prima all’identificazione dei responsabili di questo gesto folle e assurdo», ha detto, «che ha messo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e ha bloccato una delle principali arterie del nostro Paese». Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, gli episodi di violenza sull’A1 hanno causato 15 km di coda a partire da Valdichiana e in direzione del capoluogo toscano, tra Monte San Savino e Arezzo. Con non pochi rischi per l’incolumità degli automobilisti. Inoltre, da quanto sarebbe emerso da alcuni audio della chat degli ultras giallorossi, secondo le ricostruzioni in particolare di Mattino e Messaggero, le due tifoserie si sarebbero date appuntamento per una sorta di resa dei conti per la morte del supporter napoletano Ciro Esposito nel 2014 a Tor di Quinto. Ora le indagini continuano per individuare tutti i responsabili: «Faremo ogni sforzo», ha continuato il procuratore Rossi, «affinché siano chiamati quanto prima a rispondere delle loro azioni in sede penale». Intanto, domani si svolgerà il processo per direttissima per l’unico arrestato, Martino Di Tosto, ultrà della Roma già in passato coinvolto in scontri: per lui, difeso dall’avvocato Lorenzo Contucci, l’accusa è di rissa aggravata. C’è preoccupazione, infine, per la partita prevista venerdì prossimo nel capoluogo partenopeo tra Napoli e Juventus. Già prima degli scontri di ieri, era stata valutato come un match dagli «elevati profili di rischio», dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Ora il giudizio potrebbe essere rivisto, anche su indicazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

