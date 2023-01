No! La donna in topless in questa foto non è Olena Zelenska

L’immagine è stata usata per affermare che la first lady avesse passato il capodanno in spiaggia: ma in realtà risale al 2016 e ritrae la conduttrice russa Elena Lenina

Una, cento, mille Olena Zelenska: sin dallo scoppio della guerra in Ucraina la moglie del leader di Kiev Volodymyr Zelensky è stata al centro di foto e video diffusi online. Almeno questo sostengono alcuni utenti, che l’hanno dipinta su un volo in direzione Parigi dopo uno shopping da 40mila euro, in vacanza in Costa Azzurra mentre la guerra infuriava sul suo Paese, o nel pieno di una manifestazione nazista. In nessuno dei casi citati quella raccontata era la verità. E non lo è nemmeno in quello che ci apprestiamo a esaminare.

Per chi ha fretta:

Circola una foto che ritrae una donna in topless su una spiaggia.

Secondo alcuni utenti, si tratta di Olena Zelenska che passa il Capodanno sulla costa isrealiana.

L’immagine viene usata per alimentare l’astio nei confronti degli ucraini, ma non ha in realtà niente a che vedere con la moglie del leader di Kiev.

Risale infatti al 2016 e ritrae la presentatrice televisiva russa Elena Lenina.

Analisi

«E ADESSO SPALANCATE GLI OCCHI: IN FOTO LA MOGLIE DI Zelensky A CAPODANNO IN ISRAELE SU UNA BELLA SPIAGGIA PER NUDISTI A PRENDERE LA TINTARELLA INTEGRALE Sta bag*scia SI STA SOLLAZZANDO con i soldi NOSTRI facendo PRIMA spese a Parigi comprando DIOR CHANEL VUITTON ED HERMÈS E ORA si rilassa al mare a prendere il sole in nudo integrale, sempre a spese degli Euroidioti mentre le sue suddite NaziUcraine le manda ad ammazzarsi». Il pacato e imparziale commento di questo utente accompagna un collage di foto: nella prima, vediamo una donna in topless su una spiaggia. Nella seconda, il volto di Olena Zelenska.

La stessa immagine è circolata anche su Twitter: «Come la moglie di Zelensky Elena Zelenskaya sta riposando nuda in Israele su una spiaggia per nudisti. Nuove foto della first lady ucraina in vacanza in Israele il 31 dicembre 2022, tutte le foto circolano già su Internet», scrive ad esempio questo utente. In realtà, per confermare che si tratti della stessa donna, sembrerebbe che gli utenti si appellino unicamente a un’apparente somiglianza. Non ci sono infatti altre prove che siamo al cospetto di un’inedita versione della first lady ucraina. Al contrario, c’è la sicurezza che si tratti di due donne diverse.

Questo perché la donna che prende il sole in faccia è in realtà la presentatrice televisiva russa Elena Lenina. La foto, inoltre, non ha nulla a che vedere con il Capodanno appena passato, né con il periodo del conflitto in corso: risale infatti al 2016. Quell’anno la donna subì un’invasione della sua privacy, secondo quanto riportarono allora le testate russe, che raccontarono come le immagini iniziarono a diffondersi durante una ristrutturazione della casa di Lenina, quando i lavoratori edili riuscirono ad accedere al suo cellulare.

Non ci sono dubbi, confrontando alcune delle immagini che i siti decisero di pubblicare con quella incriminata, che siamo al cospetto della stessa protagonista. A fugare definitivamente ogni dubbio fu, lo scorso 24 ottobre, la stessa Lenina. In risposta alla stessa bufala che attribuiva la sua foto ad Olena Zelenska, la presentatrice pubblicò una storia su Instagram dal suo account verificato, commentando: «La mia foto è stata sfruttata».

Conclusioni

La moglie del presidente ucraino Zelensky non ha passato il Capodanno in topless su una spiaggia israeliana. La foto usata per rivolgere l’accusa non ritrae lei, ma la conduttrice televisiva russa Elena Lenina.

