Sanremo 2023, la rivelazione di Bruno Vespa: «Zelensky si collegherà nella serata finale»

Zelensky chiama, Sanremo risponde. Stando a quanto ha rivelato Bruno Vespa, il presidente dell’Ucraina sarà ospite in videocollegamento nell’ultima serata del Festival di Sanremo, l’11 febbraio prossimo. Il giornalista lo ha detto a Domenica In, anche lui in videocollegamento, dato che il conduttore di Porta a Porta si trova a Kiev, dove ieri ha intervistato per oltre un’ora il leader ucraino. L’intervista andrà in onda martedì alle 17. Intervenuto alla trasmissione di Mara Venier, il giornalista ha rivelato che durante il colloquio nella capitale ucraina, Zelensky avrebbe espresso il desiderio di partecipare a Sanremo. «Posso darti una notizia», ha detto Bruno Vespa a Mara Venier nel programma pomeridiano. «Sapevo che Zelensky voleva venire a Sanremo, in collegamento ovviamente. Bene, ho parlato con Amadeus e gli ho potuto dire “caro presidente, ti aspettiamo nella puntata finale del festival“», ha detto il giornalista alla conduttrice. La notizia arriva dopo che oggi al Tg1 il presentatore del Festival ha annunciato le ultime co-conduttrici di questa edizione, la pallavolista azzurra Paola Egonu e l’attrice toscana Chiara Francini.

