C’era anche Totò Schillaci alla clinica Maddalena, il racconto del bomber sull’arresto di Messina Denaro: «Un manicomio: sembrava il far west»

Capocannoniere con la maglia azzurra ai Mondiali del 1990, l’ex calciatore stava per entrare nell’ospedale quando ha visto arrivare in massa i carabinieri incappucciati

Tra i pazienti che questa mattina si sono ritrovati nel mezzo del blitz dei carabinieri per l’arresto di Matteo Messina Denaro a Palermo c’era anche l’ex calciatore Totò Schillaci. Da testimone inconsapevole, il capocannoniere dei Mondiali di Italia ’90 ha raccontato che si trovava alla Clinica La Maddalena verso le 8.15, quando stava proprio per entrare nella struttura: «Ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccati tutti». Il bomber ha spiegato che si trovava nella zona del bar poco prima che scoppiasse il caos: «Mi stavo fumando una sigaretta, quando ho visto arrivare tutti improvvisamente incappucciati, mascherati con il passamontagna e ci hanno fermato tutti. Non sono riuscito a vedere molto, perché ci hanno detto di rimanere fermi dove eravamo. Sembrava un manicomio, sembrava una scena da far west per quello che stava succedendo».

