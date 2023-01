Qatargate, gli eurodeputati Cozzolino e Tarabella verso la revoca dell’immunità: parte l’iter all’Europarlamento

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dato il via ai lavori della plenaria di gennaio annunciando l’inizio della procedura di revoca dell’immunità degli eurodeputati Andrea Cozzolino e il socialista Marc Tarabella, coinvolti entrambi nella presunta rete corruttiva nelle istituzioni Ue da Qatar e Marocco. Sarà la prima volta che i nomi dei due eurodeputati sotto inchiesta, già rivelati da tempo dalla stampa, verranno comunicati ufficialmente. «L’Eurocamera è sempre stata una istituzione aperta, e il principio di apertura genera fiducia, qualsiasi tipo di abuso degli strumenti creati per questo scopo deve essere affrontato in maniera incisiva. Il Qatargate ha portato alla necessità di ripristinare la fiducia dei cittadini europei, e noi daremo una risposta», ha detto Metsola alla Plenaria. Era stata la magistratura belga, il 2 gennaio scorso, a chiedere al Parlamento europeo di revocare l’immunità ai parlamentari. La presidente Metsola era stata chiara: «Non ci sarà impunità», aveva ribadito dopo la conferma da parte del portavoce della procura di Bruxelles sulla procedura di revoca. Il giorno seguente anche il capodelegazione del Pd a Strasburgo Brando Benifei era intervenuto sulla vicenda, ribadendo la decisione del gruppo dem di votare a favore alla richiesta di revoca dell’immunità nei confronti dell’europarlamentare campano Cozzolino, che dal canto suo ha invece sottolineato la disponibilità a farsi interrogare. Ora toccherà alla Commissione per gli affari giuridici prendersi carico del dossier nei prossimi giorni, con i coordinatori che si riuniranno questa sera, lunedì 16 gennaio, per decidere il relatore del testo per la revoca dell’immunità. La presidenza dell’Eurocamera, hanno spiegato fonti del Pe citate da Ansa, vuole concludere la procedura di revoca entro la Plenaria di febbraio. I parlamentari dovranno inoltre confrontarsi sulla nomina di un nuovo vice presidente che prenderà il posto della greca Eva Kaili, tuttora in carcere.

Foto copertina: ANSA/STEPHANIE LECOCQ | La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

