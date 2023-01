Berlusconi su TikTok festeggia i 5 milioni di like: «Ma vi devo piacere alle prossime elezioni, non mi tradite» – Il video

Silvio Berlusconi torna su TikTok per festeggiare il traguardo dei suoi 5 milioni di like. Dal giorno del suo sbarco sulla piattaforma più frequentata dai giovani, lo scorso 1 settembre 2022, il leader di Forza Italia ha continuato a pubblicare contenuti social fino a quello di poche ore fa, dove dalla sua scrivania ringrazia per «gli oltre 5 milioni di mi piace». Subito dopo, la raccomandazione più importante: «A questi 5 milioni di italiani dico: ricordatevi che io vi devo piacere soprattutto alle prossime elezioni nella cabina elettorale». E ancora: «Mi raccomando: non tradite». I commenti al video non si sono fatti attendere tra saluti, apprezzamenti, frasi ironiche e alcuni chiarimenti: «Chi glielo spiega che 5 milioni di like non sono 5 milioni di persone?»; «Cavaliere, 5 milioni di mi piace non sono 5 milioni di persone». L’invasione dei politici su TikTok era avvenuta poche settimane prima delle elezioni politiche del 25 settembre, quando i principali leader di partito avevano scelto la piattaforma cinese per tentare di arrivare agli elettori più giovani. Una presenza non sempre gradita dalle stesse nuove generazioni ma che ha inaugurato una comunicazione politica su TikTok andata avanti anche nel periodo post elettorale. Da allora, come Silvio Berlusconi, anche la premier Meloni è andata avanti a pubblicare video, superando il leader di Forza Italia con 6,5 milioni di like e quasi un milione di follower. Ancora più alto il re delle dirette serali Matteo Salvini con 11,1 milioni di mi piace ma 800mila seguaci. Matteo Renzi si è invece fermato a 439mila like e 52mila follower, a seguire Carlo Calenda con 192mila mi piace e 26mila follower. A tenere testa alla presidente del Consiglio è invece Giuseppe Conte con 6 milioni di like. «Votatemi, sono più bello di Letta», aveva ironizzato il capo di Forza Italia in tempo di elezioni. Dopo la vittoria schiacciante di Fratelli d’Italia sulle altre due grandi forze politiche della coalizione di centrodestra, ora Berlusconi torna a parlare di cabine elettorali, appellandosi ai like ricevuti.

