Lo statuto di Cosa nostra custodito dalle famiglie di Palermo. Un boss al telefono: «E’ tutto scritto, bisogna rispettarlo» – Il video

Una nuova ordinanza di custodia cautelare, dopo il clamore riservato all’arresto dell’ultimo boss stragista, Matteo Messina Denaro, è stata eseguita questa mattina tra Palermo e Rimini nei confronti di sette persone, 5 in carcere e due ai domiciliari. Una operazione, organizzata dalla procura di Palermo, che mira ovviamente a sfruttare il caos dopo l’arresto del boss di Trapani per neutralizzare se non l’intera Cosa Nostra, i mandamenti più importanti. In questo caso l’obiettivo è quello di Pagliarelli e in particolare la famiglia mafiosa del paesino Rocca Mezzomonreale. Quest’ultima, alla quale appartengono anche cosiddetti “uomini d’onore riservati” si sarebbe occupata, tra l’altro, dell’operazione chirurgica in Francia per Bernardo Provenzano, poi deceduto in carcere, e della tenuta dei contatti tra Palermo e lo stesso Matteo Messina Denaro.

Lo Statuto dei mafiosi

Nelle intercettazioni che hanno portato all’arresto gli indagati confermano, tra l’altro, che Cosa Nostra segue una vera e propria Costituzione, uno Statuto. «C’è lo statuto scritto … che hanno scritto i padri costituenti», avrebbe detto uno degli indagati, nel corso di una riunione in un casolare di campagna convocata per predere importanti decisioni. Il richiamo all’esistenza del codice era anche un modo di ricordare le regole e la necessità di attenervisi, scrive il gip evidenziando come queste intercettazioni siano «di estrema rarità nell’esperienza giudiziaria». Il codice sarebbe gelosamente custodito in uno dei tanti covi ancora non scoperti e avrebbe particolare valore, agli occhi degli affiliati, perché scritto dai “Prìncipi”, veri e propri padri costituenti detentori delle “regole” mafiose tradizionali. Gli arresti di oggi hanno anche consentito di sventare il piano per un omicidio già approvato nel corso della riunione intercettata.

