Bill Gates si conferma il più grande proprietario di terreni agricoli negli Usa: perché lo fa

Bill Gates è il più grande proprietario di terreni agricoli privati d’America. Lo era anche l’anno scorso e quello prima: con 242 mila acri sparsi in 19 Stati, si era accaparrato il titolo di “latifondista” da record. Tuttavia, la crescita di Farmer Bill sembra non arrestarsi nemmeno nel 2023. «Abbiamo identificato altri 6.016 acri in North Dakota che fanno salire i suoi possedimenti agricoli ad almeno 248.000 acri e il totale a 275.000, compresi lotti cosiddetti transitional ideali per sviluppo immobiliare o ricreativo», racconta Eric O’Keefe, il direttore di Land Report, la rivista che ha scoperto la “nuova vita” da contadino del fondatore ed ex Ceo di Microsoft, citato dal Sole 24 Ore. Il primato, raggiunto in circa cinque anni attraverso operazioni della sua finanziaria Cascade, avrebbe scatenato però un tumulto di voci sui contorni relativi alle operazioni di acquisto di così tanti terreni. Come agli intrecci tra investimenti finanziari e innovazione o produzione agricola e sostenibilità ambientale. Dove già, spiega il quotidiano economico, sono impegnate Microsoft – della quale Gates rimane azionista – e la sua Fondazione. Durante una sessione di domande – Ask Me Anything – organizzata l’11 gennaio scorso su Reddit, Gates ha cercato solo in parte di dare una risposta. A chi gli ha chiesto di chiarire «perché stava acquistando così tanti terreni agricoli?», Gates ha messo in chiaro di possedere «meno di 1/4.000 dei terreni agricoli negli Stati Uniti». E di aver investito in queste aziende agricole «per renderle più produttive e creare più posti di lavoro. Non c’è qualche grande piano coinvolto». Le acquisizioni, ha aggiunto, «sono affidate a gestori professionali». Cascade non ha risposto a richieste di commenti – scrive il quotidiano – ma O’Keefe conferma: «La holding, con controllate quali Red River Trust e Cottonwood Ag Management, rileva per conto di Gates terreni agricoli di alta qualità, investment-grade, dove i frutti della terra producono liquidità e le proprietà aumentano di valore».

