No! Non c’è niente di anomalo nel volto di Biden: questo video è stato alterato

Circola su Facebook un video dove il presidente statunitense Joe Biden sembra decisamente avere qualcosa che non va. Nella clip sta tenendo un discorso nel secondo anniversario dell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio. Naso adunco, bocca contratta, occhi asimmetrici: sembra quasi che i suoi connotati stiano venendo risucchiati verso l’interno. Cosa sta succedendo al leader di Washington? In realtà, niente: siamo infatti di fronte a un video alterato.

Per chi ha fretta:

Circola una clip in cui il presidente degli Usa Joe Biden sembra avere qualche problema.

Il suo volto appare tirato, con la bocca contorta in un cipiglio, gli occhi socchiusi e il naso allungato.

Non c’è niente che non vada in Biden, in realtà: la clip è stata alterata.

Il video originale riprende il leader di Washington mentre pronuncia un discorso nel secondo anniversario dell’attacco al Campidoglio.

Analisi

«Heeee GOMBLOTTISTAAAAA. Cosa sta succedendo con la faccia di PedoHitler?»: con una descrizione più o meno identica, la clip che vede il presidente Biden in evidente alterazione è stata condivisa su diversi gruppi Facebook, da IL PENSIERO UNICO DELLA MENZOGNA a Pordenone Perla Verità. Anche se di vero, in questa clip, sembra esserci ben poco.

«L’impatto di ciò che è accaduto il 6 luglio ha avuto ripercussioni internazionali al di là di ciò che penso che ognuno di voi possa comprendere appieno», si sente Biden dire nella clip. Il riferimento è all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, da parte dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump: un evento che ha cambiato il corso della politica degli Stati Uniti. Da notare che Biden cita una data errata nel suo discorso, successivamente corretta nella trascrizione del discorso presente sul sito della Casa Bianca.

Tuttavia, una cosa è certa: quando ha pronunciato quel discorso, il suo volto non sembrava avere nulla di diverso dal solito. I video registrati durante l’occasione e poi diffusi da diversi media, come per esempio The Associated Press, non mostrano il volto di Biden contorto in alcun modo anormale. Da qui è facile dedurre che le clip diffuse sui social siano state modificate e poi condivise per provare a gettare discredito sul leader democratico. Un livestream dell’evento caricato da NBC News, e soprattutto la clip originale da cui deriva lo spezzone incriminato, che circola online caricata da Fox News, non mostra il volto di Biden in modo distorto.

Biden ha commemorato gli operatori elettorali locali e funzionari statali che hanno subito intimidazioni durante le elezioni del 2020. Ha elogiato anche gli agenti di polizia che sono stati attaccati il ​​6 gennaio durante l’evento, conferendo loro grandi onori: ha assegnato, in alcuni casi in maniera postuma, la ‘Presidential Citizens Medal’ a 14 persone che hanno difeso la democrazia americana.

Conclusioni

Il video in cui il volto di Biden appare decisamente insolito è stato alterato. Nelle clip originali dalle quali è stato estratto lo spezzone, condiviso dai detrattori del leader democratico per metterlo in cattiva luce, non appare infatti alcuna anomalia. In quell’occasione Biden stava tenendo un discorso nel secondo anniversario dell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio, e la sua faccia è stata ripresa da diversi media che ne confermano la normalità.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: