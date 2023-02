Pier Silvio Berlusconi: «Zelensky a Sanremo? Per chi paga il canone non fa piacere»

«Da cittadino che paga il canone non riesco a non essere trasparente: a me che Zelensky intervenga a Sanremo 2023, con tutto quello che si deve dire a favore dell’Ucraina e della situazione che stanno vivendo, non fa piacere». Interviene anche l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sulle polemiche relative alla partecipazione del presidente ucraino al Festival. Secondo il patron di Mediaset, il videomessaggio di Zelensky che andrà in onda nella serata di sabato 11 febbraio equivale a «una ricerca di visibilità che un pochino mi turba». Pier Silvio Berlusconi si schiera dunque al fianco degli scettici sull’invito del presidente ucraino a Sanremo. «Da un lato c’è la questione della libertà di espressione: un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l’Ucraina», riconosce l’ad di Mediaset. «La Rai deve fare le sue scelte e da editore non voglio mettere becco».

«Non faremo concorrenza a Sanremo»

Alla domanda di un giornalista che gli chiede come avrebbe gestito lui la situazione se fosse stato ai vertici della Rai, Pier Silvio Berlusconi risponde: «Io non ti posso dire da editore che non deve farlo andare in onda, onestamente no. Sarebbe come se noi bloccassimo tutte le cose che ci sembrano un po’ al limite nei programmi che vanno in onda. Ma da cittadino c’è un conflitto in ballo, si parla di morti: cosa c’entra Sanremo?», si chiede l’ad di Mediaset. E sempre rimanendo in tema Festival, il patron del Biscione annuncia che Mediaset «non ha alcuna intenzione di fare “controprogrammazione” al Festival di Sanremo».

«Non so perché Mammucari ha lasciato Le Iene»

La conferenza stampa di Mediaset sui nuovi progetti digitali della rete poteva essere anche l’occasione per svelare i retroscena sulla rottura tra Teo Mammucari e Le Iene. Pier Silvio Berlusconi, però, ha glissato sulle risposte. «Non ho la più pallida idea di cosa sia successo, se è successo qualcosa, tra Davide Parenti e Teo Mammucari, ma la cosa non ci ha sconvolto perché era già previsto che Mammucari lasciasse Le Iene a fine stagione», ha detto l’ad di Mediaset. «Guardo al futuro e devo dire che a me Max Angioni piace moltissimo e sono contento della conduzione Angioni-Belen», ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi.

