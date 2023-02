Cisgiordania, 7 palestinesi uccisi in uno scontro a fuoco con l’esercito di Israele – Il video

Almeno sette palestinesi sono stati uccisi in scontri a fuoco con l’esercito israeliano durante un’operazione antiterrorismo nel campo profughi di Aqbat Jabr, nei pressi di Gerico in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l’esercito secondo cui le forze di sicurezza hanno operato nel campo per scoprire una cellula terroristica di Hamas che aveva tentato di uccidere, in un attentato, israeliani seduti ad un ristorante lo scorso 28 gennaio ad Almog. La cellula si era barricata in un appartamento del campo. «Durante l’attività, alcuni assalitori armati sono stati uccisi dopo aver sparato verso i soldati dell’IDF (Israel Defense Forces) che stavano operando nell’area», afferma l’esercito in un comunicato.

