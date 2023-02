Matteo Bassetti si lamenta: «A Sanremo nessuno ci ha invitato». Il collega Minelli lo stronca: «Non facciamo i medici per questo» – Il video

L’appello è rivolto ad Amadeus e agli organizzatori del Festival di Sanremo per non dimenticare la categoria dei medici e degli infermieri “eroi” in questi tre anni di pandemia. Ma avendolo fatto il professore Matteo Bassetti sui social era immaginabile nascessero polemiche e qualche sfottò. Anche di chi sorride della delusione del professore ligure per il mancato invito- che evidentemente si attendeva- sul palco del teatro Ariston che in fondo è a due passi da lui. Ma il video-appello che magari Amadeus accoglierà in qualche modo (per esempio citando l’importanza delle professioni sanitarie in questi tempi), non sembra avere raccolto molte adesioni fra i colleghi. Anzi, uno di loro, l’immunologo Mauro Minelli, risponde a Bassetti facendosi intervistare da Adnkronos Salute per dire «Non facciamo i medici per sentirci dire grazie». Minelli spiega con toni decisi a Bassetti che i medici non debbono cercare il consenso popolare: «La cultura del gradimento non ci appartiene. Ritengo che riguardi piuttosto i politici, che hanno bisogno del consenso popolare. Ecco perché come evento popolare il Festival di Sanremo non è l’occasione adatta a certificare o meno il ruolo e il valore di medici, ricercatori e scienziati. Passeremo le nostre serate ad ascoltare le nuove canzoni, senza aspettarci applausi per una professione che noi abbiamo scelto di fare fuori da ogni palcoscenico. Saranno i cantanti, più probabilmente, a meritarseli».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

Continua a leggere su Open

Leggi anche: