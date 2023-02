Sanremo 2023, Colla Zio – «Non mi va»

Tra i 28 artisti che si sfidano sul palco dell’Ariston, sei sono i finalisti di Sanremo Giovani. Tra loro ci sono anche i Colla Zio, un gruppo milanese nato nel 2019 su iniziativa di cinque ragazzi poco più che ventenni: Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti e Tommaso Manzoni. Una band dallo stile difficilmente classificabile, a metà strada tra pop e rap. In attesa della pubblicazione del loro primo album, ancora in lavorazione, i Colla Zio avranno un’occasione d’oro al Festival di Sanremo per farsi conoscere dal grande pubblico. La loro avventura è iniziata soltanto qualche anno fa, quando nel 2021 hanno firmato con la casa discografica Woodworm e pubblicato il loro EP di debutto Zafferano. Quello stesso anno, i cinque ragazzi milanesi si sono esibiti al Mi Manchi, l’evento sostitutivo del ben più noto MI AMI Festival. Pur non avendo ancora pubblicato il loro primo LP, i Colla Zio hanno già suonato su palchi importanti, esibendosi come gruppo di apertura per i concerti di Blanco, Dutch Nazari, Rkomi e Lo Stato Sociale. Dopo essere riusciti a entrare tra i sei finalisti di Sanremo Giovani, la band milanese è pronta a esibirsi sul palco dell’Ariston con il brano inedito Non mi va.

Resta qui un’altra notte con me

Resta qui un’altra notte sto male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male

Quelli che puliscono i cessi

Poi c’è chi fa sesso, chi wrestling, gli onesti

Molti che prendono in giro se stessi

Ma tu non sei nessuna di questi

Tu sei come tabacco

Io matto uno scacco



Sai bene che ti chiamo solo quando ho voglia

Ci ripetiamo perché siamo la storia

Dici troppo “che noia” e ti rovini la forma

Faccio la fine del topo

Se gioco e lo sapevo

Ti voglio e non ti chiedo di più, ma come si fa

Mi piace la tua bocca e “La spada nella roccia”

Mi chiamano Artù all’università

Sei la fine ad est Piazza Tienanmen

Ho una scia di passi sull’oceano

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me Io sto male male male



Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Il mare ti indirizza alla Savana

Lei mi dice che non vuol dire come si chiama

Mollo solo quando non sono più a mollo

Faccio pause per farmi pensare

Vuoi più fare quella cosa se non puoi, vuoi sapere se non sai

Non mi va



Bimba, sai che la mia lingua è un mitra

Parlo male e ti mordi le dita

Non ho fame finché sei sfinita, minchia

Ma che sesso mi fai, ma che sesso mi fai

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma



Non mi va

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male