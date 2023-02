Sanremo 2023, Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Di tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo, Anna Oxa rientra sicuramente nella categoria dei «veterani». Per lei, infatti, si tratta della quindicesima volta sul palco dell’Ariston. In due occasioni, poi, è risultata anche vincitrice: la prima volta nel 1989 con Ti lascerò (in duetto con Fausto Leali), la seconda nel 1999 con il brano Senza pietà (da solista). Classe 1961, nata a Bari da padre albanese e madre italiana, Anna Oxa ha alle spalle una carriera invidiabile: un totale di 23 album pubblicati e collaborazioni con artisti del calibro di Ivano Fossati, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni. La sua ultima fatica musicale è Proxima, disco pubblicato nel 2010 che ha raggiunto la quarta posizione nelle classifiche settimanali italiane. Alla carriera di cantante, Anna Oxa ha spesso aggiunto esperienze da conduttrice televisiva. Una di queste fu proprio sul palco dell’Ariston, quando nel 1994 affiancò Pippo Baudo e Cannelle nella conduzione del Festival di Sanremo. Più recentemente, Anna Oxa ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive, come Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. A distanza di 12 anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, Anna Oxa si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con il brano Sali (Canto dell’anima).

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità



Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome



Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai, Vivrai, Vivrai, Vivrai, Vivrai, Vivrai, Vivrai



Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome