No! Questo video non mostra uno tsunami causato dal terremoto in Turchia

Oltre al video della fantomatica esplosione di una centrale nucleare in Turchia, a seguito del recente terremoto è circolata anche un’altra scena associata a uno tsunami nelle coste turche. Di fatto, la clip riguarda un altro evento del passato.

Ecco il testo del post che accompagna il video:

Il video circolava almeno dal 2017 ed è stato registrato in Sudafrica:

On Sunday 12 March 2017, Durban North Beach was shut down due to massive waves that hit the beach. Lebogang Mashile from Weather SA speaks to Expresso with an update.