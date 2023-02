Blanco, il neurologo Brabanti: «Ha vissuto una trance emotiva». Come molti «non sa riconoscere le emozioni e se ne libera con la furia»

Blanco sul palco di Sanremo ha avuto «una trance emotiva» che ha spento la sua ragione. È la diagnosi del professor Piero Brabanti, neurologo all’Ircss San Raffaele e docente di neurologia dell’omonima università telematica acquisita nell’agosto 2022 dal gruppo Multiversity. Secondo il professor Brabanti «estraniarsi dalla realtà per trovare ispirazione è il requisito dell’artista ma ciò che è accaduto a Sanremo va forse un po’ oltre. Un black-out della ragionevolezza, una sorta di trance emotiva durata diversi minuti. Il sonno della ragione. Poi la riflessione, il pentimento ma anche la paradossale autoassoluzione. Impulsività, rabbia e bassa soglia alla frustrazione. È il mix letale, spesso risultato di una vita con pochi No. Le difficoltà, la frustrazione e il sacrificio fanno crescere. Non le vittorie».

Secondo Brabanti il gesto di Blanco non è dissimile da quelli compiuti nello stesso modo da tanti ragazzi di quell’età: «Sono ragazzi che non sanno controllare le emozioni perché non sanno riconoscerle, denominarle e classificarle. Per loro l’unica via per liberarsi da questo fantasma interiore è a volte la furia e l’atto estremo. Un gesto di rottura, a volte violento, figlio di un enorme vuoto formativo. La nostra impulsività è innata ma va educata». Per il neurologo questo accade anche perché «il sistema sociale nel quale siamo immersi non è più idoneo a questo compito perché valorizza la velocità, lo scambio rapido, non la riflessione. È cambiata anche la comunicazione familiare, spesso più attiva sulla chat che intorno alla tavola. Sono giovani e giovanissimi che chiamano indipendenza ciò che è spesso solitudine, disabituati alla socialità. Padroni della vita virtuale, inesperti quando immessi nella comunità».

