Sanremo 2023, Sethu – «Cause perse»

Tra i sei finalisti della sezione Giovani che si sono guadagnati un posto in gara per il Festival di Sanremo c’è anche il rapper Sethu, pseudonimo di Marco De Lauri. Classe 1997, originario di Savona, Sethu è un rapper atipico. Tra le sue influenze, infatti, abbondano band punk e metal, al punto che il suo nome d’arte è una citazione di At the gate of Sethu, album dei Nile, band death metal americana. Il suo primo progetto musicale si intitola Spero ti renda triste… ed esce a fine 2018. La produzione dei sei brani è firmata da JIZ, produttore musicale e suo fratello gemello. Nel 2019, Sethu amplia il proprio repertorio pubblicando diversi brani: Lampioni, Butterfly Knife, Hotspot e Mi hai lasciato a metà strada, sulla strada di casa. La sua musica comincia ad attirare l’attenzione di alcune case discografiche e il 17 luglio 2020 esce Calmo, il primo singolo pubblicato per Virgin Records e UMI. Iniziano anche una serie di collaborazioni con altri artisti: NEO13, Lil Sadape, Iside, Don Said, Tish. Nel 2022, il passaggio alla casa discografica Carosello Records, che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico con il brano Giro di notte. Amadeus lo seleziona per partecipare a Sanremo Giovani e il suo brano Sottoterra gli vale il passaggio nella categoria big. Sul palco dell’Ariston Sethu parteciperà con il brano inedito Cause perse.

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra



Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse



Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra



Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi ali’orecchie

Siamo due cause perse



La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi



Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse