Sanremo 2023, Paola & Chiara – «Furore»

Dopo dieci anni di stop, hanno scelto il Festival di Sanremo per l’atteso ritorno. Paola & Chiara, il duo dance pop composto dalle sorelle Iezzi, è pronto a tornare sul palco dell’Ariston, lo stesso dove nel 1997 hanno trionfato nella sezione «Nuove proposte». Con cinque milioni di dischi venduti, otto album pubblicati e un’infinità di ristampe per il mercato internazionale, Paola & Chiara hanno realizzato alcune delle hit italiane più cantate degli anni Duemila. Portano la loro firma alcuni successi commerciali come Vamos a bailar (Esta vida nueva), Festival, Amici come prima, Viva el amor!, Amoremidai. Il loro primo album, Ci chiamano bambine, esce nel 1997 e ottiene subito un buon successo di pubblico. Il salto alla popolarità vera e propria, però, arriva nel 2000, quando lanciano il singolo Vamos a bailar, che diventa il tormentone dell’anno, vince il “Disco per l’estate” e resta ancorato al primo posto della classifica italiana FIMI per sei settimane consecutive. Nel 2001, il loro brano Viva el amor! viene scelto come canzone-simbolo del Gay Pride, mentre Paola & Chiara diventano madrine della manifestazione. Con il tempo, le influenze rock lasciano il posto a una svolta sexy, con sonorità latineggianti. Dopo qualche intermezzo solista, nel 2013 le sorelle Iezzi pubblicano il loro ultimo album, intitolato Giungla, e annunciano lo scioglimento del duo musicale. Un silenzio durato quasi dieci anni, fino a quando nell’estate del 2022 le due sorelle tornano a cantare insieme durante alcune date estive di Max Pezzali e Jovanotti. Ora, in attesa di ufficializzare il loro ritorno discografico con un nuovo album, Paola & Chiara si preparano a conquistare il pubblico dell’Ariston con il nuovo brano Furore.

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me



Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole



Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te



Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me



Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole



Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone



Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più



Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te